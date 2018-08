Residente de Puerto Rico: "Si hubiera habido luz, mi esposo estaría aquí"

Durante ocho meses, Julia López y su familia no tuvieron luz eléctrica, una consecuencia del paso de María por la isla. La situación no solo le afectó su día a día, sino la salud de su esposo que sufría de párkinson. "No valió la pena que regresara la luz", dice López a Rafy Rivera, ya que dos días después que llegó la luz, su esposo murió. Este es uno de los varios casos de las víctimas de María que, según los familiares, no son reconocidos dentro de las cifras oficiales.