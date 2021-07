El gobierno cubano sabe que el 11 de julio fue un punto de no retorno, dice periodista

Mientras el gobierno cubano hace llamados a defender el régimen, en su interior "están conscientes de que no hay marcha atrás", dice la periodista de 14ymedio Luz Escobar. Una de las muestras de que saben que este es un punto de no retorno es el corte del servicio de internet, pues revela que quieren evitar que la gente se comunique y que dé a conocer lo que está pasando en la isla, entre ciudadanos que "ya no tienen miedo". Escúchala.