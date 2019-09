En el vórtice político del brexit, un tema polariza más que ningún otro: la salvaguarda irlandesa. El mecanismo, incluido en el acuerdo de divorcio para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, se ha convertido en la piedra en el zapato del brexit. La exprimera ministra británica Theresa May no logró que la Cámara de los Comunes aprobara su pacto de salida con la Unión Europea que incluye la salvaguarda, y el actual primer ministro, Boris Johnson, no logra que la Unión Europea prescinda del mecanismo.