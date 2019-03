En una entrevista con Gayle King para This Morning de la cadena CBS, el cantante R. Kelly reaccionó ante las diferentes crisis que vive. Kelly se presentó ante un tribunal debido a un proceso pendiente por no cumplir con sus obligaciones de pensión alimenticia; el cantante debía US$ 161.000. Kelly entró de nuevo a la cárcel, estará allí por lo menos una semana más, mientras avanza el encausamiento en su contra, por numerosas denuncias de abuso sexual de menores.