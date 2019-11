La apuesta de US$1.500 millones: ¿prudencia o preámbulo de una caída del mercado?

Surge la controversia entre el fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Ray Dalio, y el diario The Wall Street Journal sobre un artículo que dice que “Bridgewater hace una apuesta de US$1.500 millones en opciones en caída del mercado”. Dalio dice que la posición general de la empresa en el mercado no es que apuesta a una caída y que el reportaje es sensacionalista. La discusión con Ahmed Riesgo, jefe estratega de inversiones para Insigneo Financial Group.