Un refugiado kurdo-iraní que se encuentra en un campo de detención en Papua Nueva Guinea ganó dos de los premios literarios de más valor de Australia. Aunque Behrouz Boochani no pudo asistir el jueves a la ceremonia de los Premios Literarios Victorian Premier, le fue otorgado el Premio Victoriano de Literatura, que paga unos US$ 90.000, y el reconocimiento a la mejor obra de no ficción.