Renuncian 10.000 voluntarios a los Juegos Olímpicos

La emisora pública japonesa NHK informó que renunciaron 10.000 de los 80.000 voluntarios inscritos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, el experto en jefe contra el covid-19 de Japón dijo que celebrar los Juegos Olímpicos no es «normal en esta situación de pandemia» y que el riesgo para atletas es bajo, pero que la gestión de periodistas, funcionarios y personal no será tan fácil. Ante esta situación, Seiko Hashimoto, presidenta de Tokio 2020, aseguró que no pueden posponerse nuevamente.