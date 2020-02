“Si no me das respuestas, no pidas mi voto”, es uno de los carteles que se ha visto en las calles de República Dominicana en estos 11 días de protestas. Los asistentes al llamado “Trabucazo 2020” fueron vestidos de negro. Aseguran que están de luto por la democracia tras la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero, por lo que las autoridades califican como un fallo en el sistema de voto automatizado. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, opina de debería garantizarse el equilibrio en las siguientes elecciones municipales extraordinarias del país.