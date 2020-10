Debate vicepresidencial: Kamala Harris increpa a Mike Pence por transparencia sobre crisis de coronavirus

En el debate vicepresidencial, la candidata demócrata Kamala Harris lanzó una crítica al vicepresidente Mike Pence sobre el manejo de la crisis de coronavirus. «Ustedes respetan al pueblo estadounidense cuando le dicen la verdad […] Esta administración tenía información que no reveló» dijo Harris. Momentos después, la moderadora preguntó a la demócrata si los estadounidenses deberían ponerse una vacuna cuando esté aprobada: «Si los profesionales de la salud pública, el Dr. Fauci, y los doctores en general nos dicen que deberíamos, yo sería la primera en ponerme la vacuna. Pero si Donald Trump me dice que me la ponga, no lo haré».