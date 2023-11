Andrés Gluski: Hay que promover la democracia e integración en los mercados del hemisferio

En el Especial Premios Bravo, José Antonio Montenegro, de GloboEconomía, conversa con Andrés Gluski, presidente de la Americas Society/Council of the Americas, sobre la labor de promover la democracia y los derechos humanos, así como de la importancia de la integración de los mercados y los retos que enfrentan las economías del hemisferio. GloboEconomía se emite los sábados a las 7pm ET y los domingos a las 12:00 pm ET.