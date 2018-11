Sí, todos sabemos que Boca Juniors vs. River Plate es, para muchos, el gran clásico del fútbol en la región, y eso ha quedado claro con la final de la Copa Libertadores. Pero, ¿cuáles son los enfrentamientos considerados clásicos en otros países de Latinoamérica? Peñarol vs. Nacional, Millonarios vs. Atlético Nacional, América vs. Guadalajara, ¿cuál podría ser otra buena final de Libertadores?