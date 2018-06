"Yo no me arrepiento de mi pasado, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo ahora y miro a los ojos a cualquier colombiano y hablo con la frente en alto porque estoy seguro que hemos escogido el camino acertado, que lo estamos haciendo bien, que hemos cumplido lo que acordamos en La Habana y de eso me siento orgulloso", dice el vocero del movimiento político FARC Rodrigo Londoño al ofrecer su balance sobre la guerra y los efectos de los acuerdos de paz en Colombia.