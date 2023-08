Este es el proceso a realizar si quieren destituir a Luis Rubiales, según un experto

Luego del discurso de Luis Rubiales este viernes, Jennifer Hermoso desmintió que el beso de la polémica fuera consentido. "No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", declaró en un comunicado conjunto en el que la selección española anunció que no volvería a jugar con la selección del país hasta que Rubiales sea destituido. Ricardo Murguía, narrador de la Champions League en TNT Sports, hace un análisis de lo ocurrido y de los posibles escenarios que puede enfrentar Rubiales.