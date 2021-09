López Obrador presume histórico aumento al salario mínimo pero ¿alcanza para la canasta básica?

Durante su tercer informe de gobierno, el presidente de México afirmó que el aumento al salario mínimo —que actualmente es de aproximadamente US$ 6 diarios en la mayoría del país— no había ocurrido en más de 30 años. Cabe señalar que en la franja fronteriza con Estados Unidos, el salario mínimo es de aproximadamente US$ 9 al día. CNN conversó con algunos residentes mexicanos, quienes dicen que esa cantidad no es suficiente, mientras otros aseguran que sí alcanza si se distribuye adecuadamente.