A partir del 1 de enero el salario mínimo en México subirá a nivel nacional de poco más de 88,36 pesos mexicanos a 102,68 (de más de $US 4 a $US 5, de acuerdo al actual tipo de cambio). Aunque el incremento es significativo, especialmente en comparación con gobiernos anteriores, la población reacciona con cautela porque dicen que "es muy poco" y que "no tiene caso si van a subir los precios". ¿Es suficiente este aumento para estimular la economía y cubrir las necesidades de los mexicanos?