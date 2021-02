La confusión rodea a la decisión de Morena sobre Salgado Macedonio

Morena, el partido de gobierno en México, creó desconcierto en la noche del viernes cuando un comunicado de prensa de su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) virtualmente anunció que Félix Salgado Macedonio ya no sería el candidato del partido a la gobernación de Guerrero. La CNHJ decía que iba a dar instrucciones para la reapertura de la «evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato» a esa gubernatura. La carrera política de Salgado Macedonio está en jaque desde hace varias semanas cuando se conoció que al menos dos mujeres lo acusaban de violación, cargos que él relaciona con una persecución política. Patricia Olamendi, abogada de una de las mujeres que acusa al político, celebró la noticia mientras era entrevista por Fernando del Rincón en Conclusiones. «Creo que es un gran triunfo de las mujeres mexicanas que nos unimos a protestar», dijo Olamendi. Pero la historia no había terminado. Una hora más tarde, la CNHJ relativizó su anuncio previo al tuitear que determinó que «los agravios fincados» al político «son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos». Un segundo tuit dijo que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena «deberá reponer el proceso para valorar si el perfil del aspirante es válido o no», con lo cual no descartó que Salgado Macedonio pudiera seguir siendo el candidato a gobernador. CNN está intentando obtener sus comentarios sobre la situación.