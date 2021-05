Salud mental y cambio climático son los problemas globales urgentes, según el príncipe Harry

El duque de Sussex entabló un nuevo diálogo con la conductora Oprah Winfrey durante un especial de Apple TV+ titulado «The Me You Can’t See: A Path Forward». El príncipe Harry señaló a la salud mental y al cambio climático como los dos problemas más urgentes que enfrentan las sociedades en este momento. La última emisión llega tras una serie de documentales en los que Harry se abre respecto a la salud mental, además de su sufrimiento como miembro de la realeza y la muerte de Lady Di.