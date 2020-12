5 cosas: En San Francisco no se podrá fumar cigarrillos, pero sí marihuana, y otras noticias

En la ciudad de San Francisco, en California, se aprobó una ordenanza que no permitirá fumar en los apartamentos, con excepción de la marihuana, en un intento por evitar los efectos nocivos del tabaco. La organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ha reembolsado cerca del 18% de los boletos vendidos para el evento que se celebraría este año. Estados Unidos adquirió otras 650.000 dosis del tratamiento con anticuerpos monoclonales para enfrentar el coronavirus, fabricados por la farmacéutica Ely Lilly and Co. La sonda china Chang’e-5 completó su misión en la Luna y recolectó muestras de suelo después de 19 horas de trabajo. La familia real británica inició la temporada navideña mostrando, en un vídeo, el árbol navideño que se lucirá en el castillo de Windsor.