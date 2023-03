Santiago Aguirre: La muerte de al menos 39 personas en un centro migratorio es la tragedia más lamentable de todo el sexenio

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, considera que la muerte de al menos 39 personas en un centro migratorio de Ciudad Juárez es la tragedia más lamentable del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Aguirre dice que este crimen se pudo evitar, pero que el Estado mexicano no adoptó las medidas adecuadas y por ello se debe indagar la responsabilidad penal y política de funcionarios. En conferencia de prensa este viernes, López Obrador dijo que le pedirá a la Fiscalía General de México que actúe y que no habrá "impunidad (...) no vamos a ocultar la verdad, no vamos a proteger a nadie".