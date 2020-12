Podría llegar un segundo paquete de estímulo en EE.UU.

Los líderes del Congreso de EE.UU. anunciaron un acuerdo para un segundo paquete de estímulo por US$ 900.000 millones para apoyar a pequeñas empresas, desempleados y trabajadores de la salud. Según un comunicado de los líderes demócratas de la Cámara y el Senado, se incluirán pagos de hasta US$ 600 por adulto y niño, US$ 15.000 millones en fondos para cines independientes, instituciones culturales y de espectáculos en vivo, y US$ 300 por semana para mejorar los beneficios del seguro del desempleo, entre otros.