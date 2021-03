El senador demócrata por Oregon Jeff Merkley presentó un proyecto de ley que busca impedir el ingreso a EE.UU. del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hasta que no se demuestre que no está vinculado al narcotráfico. En entrevista con CNN, Merkley dijo que lo más importante de este proyecto es que, de aprobarse, EE.UU. no apoyaría a las fuerzas de seguridad de Honduras y no estaría comprometido con prolongar esta estructura de gobierno que vincula un esquema de corrupción entre narcotraficantes e instituciones gubernamentales. Documentos presentados el 8 de enero por fiscales federales de Estados Unidos en un tribunal de Nueva York indican que el presidente de Honduras presuntamente lucró al trabajar para introducir cocaína a EE.UU. junto a un supuesto narcotraficante, señalamiento que la Casa Presidencial de Honduras calificó como «100% falso».