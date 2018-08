Una sentencia de la Corte Constitucional establece que únicamente a los adolescentes, entre 12 y 18 años, les corresponde decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva. La corte reconoce la autoridad de los padres siempre y cuando no vulneren los derechos de los adolescentes a recibir información y ser consultados en situaciones que los afecten, aunque algunos legisladores critican la redacción de la sentencia. La Corte Constitucional difundió una aclaración en la que asegura que no se ha pronunciado sobre las relaciones sexuales de los adolescentes, sino respecto a la educación sobre derechos sexuales y reproductivos. También aclaró que no ha establecido que el Estado tenga derecho sobre los padres, ni desconoce el rol de la familia.