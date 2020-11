La película alabada por Cuarón y Del Toro es ahora la candidata mexicana al Oscar

Después de haberle concedido 10 premios Ariel, la Academia Mexicana del Cine eligió, entre un grupo de seis, a la película «Ya no estoy aquí» (I’m No Longer Here, en inglés) como su representante en la carrera por una nominación al premio Oscar en el categoría de Mejor Película Internacional. De este modo, se eliminó ese honor para otras grandes favoritas como «Nuevo Orden» y «Te llevo conmigo». Juan Carlos Arciniegas tiene más detalles en «Redacción» con Gabriela Frías.