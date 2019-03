Un grupo de 28 refugiados sirios que residen en un campamento fuera de Siria quieren presentar una denuncia contra el presidente de su país, Bashar al-Assad, ante la Corte Penal Internacional de La Haya. El plan liderado por abogados británicos no prosperaría porque Siria no es firmante del estatuto central de ese organismo penal y no se puede tratar en La Haya. Por eso, existe la alternativa de solicitar una moción ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero hay existe otro inconveniente: Rusia y China, miembros permanentes, podrían vetar la moción.