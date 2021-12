El actor Tom Holland habla con Zona Pop CNN sobre la cinta "Spider-Man: No Way Home" en la que el arácnido superhéroe pide ayuda al Dr. Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, para lograr que su identidad como Spider-Man vuelva a ser un secreto después de su revelación pública en la película "Spider-Man: Far from home". Esto lleva a la ruptura del multiverso al permitir que 5 supervillanos de realidades alternativas ingresen al universo actual de Peter Parker: Doctor Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman y The Lizard. Holland nos confiesa qué es lo que más le gusta a Spider-Man de ser el hombre araña.