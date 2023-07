5 cosas: Elon Musk lanza una compañía de inteligencia artificial, y más

La ONU pide una "investigación exhaustiva" sobre el asesinato de al menos 87 personas halladas en una fosa común en Sudán. En la India, alrededor de 30.000 personas fueron evacuadas por una crecida del río Yamuna. Nepal prohibió temporalmente todos los vuelos de helicópteros no esenciales hasta al menos septiembre. Elon Musk anunció la formación de una nueva empresa centrada en la inteligencia artificial. El premio mayor de Powerball, aumentó a US$ 875 millones, al no haber ganador del pozo acumulado.