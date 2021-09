Los talibanes siguen siendo un peligro, ¿lograrán durar en el poder?

Debido a todos los recientes sucesos, no se ha resaltado suficiente que los talibanes no son un grupo homogéneo y quizá no duren mucho tiempo en el poder. Este grupo estaba unificado en torno a un enemigo común, Estados Unidos, pero como se fue, seguramente pueden salir a la luz luchas tribales entre los talibanes y eso podría llevar a una guerra civil. Conoce más detalles sobre este tema el domingo 5 de septiembre en Oppenheimer Presenta a las 7 P.M., hora de Miami.