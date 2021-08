Aún antes de las autorizaciones en otros países, las autoridades comenzaron a inocular en Israel con terceras dosis de la vacuna Pfizer; algo que se sigue con enorme interés a nivel global pues permitirá verificar la conveniencia o no de aplicar estos refuerzos. José Levy se puso esta tercera dosis y aconseja a quienes no se han vacunado que acudan a inmunizarse y no hagan caso a las noticias falsas; y lo dice en calidad de doctor en inmunología, preparación académica que tuvo antes de ser corresponsal de CNN.