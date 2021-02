La ejecución del plan de vacunación en Texas se vio severamente afectada por las recientes tormentas invernales y la interrupción del servicio de energía y agua potable para muchos residentes y hospitales del estado. A medida que todo vuelve a la normalidad, muchos de los pacientes a la espera de la segunda dosis de la vacuna no han podido recibirla todavía. El United Memorial Medical Center de Houston tuvo que adaptar su operación ante el efecto de las tormentas y aún hoy hay servicios que no han logrado cubrir sus necesidades en un ciento por ciento. El doctor Joseph Varón, médico de ese centro hospitalario, nos cuenta sobre la traumática experiencia y nos aclara qué pasa con el segmento de niños de 0 a 12 años que no son candidatos para ser vacunados hasta el 2022.