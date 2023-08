The Hives presenta nuevo material discográfico tras una década

La banda de rock sueca The Hives, una de las más famosas de la escena escandinava, lanzó el pasado viernes su primer álbum de estudio en una década llamado "The Death of Randy Fitzsimmons". Con este nuevo material, el grupo realizará una extensa gira entre octubre y noviembre por varias ciudades de Estados Unidos y América Latina, incluida la Ciudad de México, donde se presentará en el festival Corona Capital. Natalia Cano conversó con el guitarrista de la banda y esto le dijo a CNN.