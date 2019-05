The New York Times citó bajo reserva a tres altos oficiales de las fuerzas armadas de Colombia que habrían confirmado la supuesta directriz de aumentar las muertes en combate. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, habló sobre lo que significa ese artículo y la crisis política que ha generado. “Las pruebas están, incluso más. El periodista del New York Times las acaba de colocar online, en la página web. Los documentos son muy graves, porque lo que dicen es, revelan una orden del jefe del Ejército de Colombia por la cual les pide duplicar el número de bajas y de capturas, un número específico a cada uno de los generales en lo que va del año 2019”, afirmó Vivanco.