La secretaria de prensa de la casa blanca, Stephanie Grisham, exhortó a todas las agencias federales a cancelar sus suscripciones a los diarios The New York Times y Washington Post, habituales críticos del presidente Donald Trump. La medida llega después de que el mandatario comentó a Fox News que no quería ver más a ambos diarios en la Casa Blanca. Grisham, por su parte, indicó que la cancelación de las suscripciones ahorraría cientos de miles de dólares al tesoro público.