The Weeknd: «Los Grammys siguen siendo corruptos»

El cantante The Weeknd acusó a los Grammys de corruptos luego de que este martes anunciaran las 53 nominaciones anuales a los premios y él no tuvo ninguna. Según la revista Billboard, el presidente ejecutivo de la academia, Harvey Mason Jr., dijo que entiende la decepción de The Weeknd y comparte su sorpresa, y agregó que le hubiera encantado que el cantante actuara en el escenario de los Grammys.