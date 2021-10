El fiscal del condado Santa Fe en Nuevo México no descarta presentar cargos penales por el tiroteo fatal en el set de la película "Rust", según confirmó un portavoz del funcionario a CNN. En una entrevista con el diario The New York Times, el fiscal dijo que la investigación se centra en la balística para determinar qué tipo de municiones se utilizaron y quién las colocó en el arma disparada por el actor Alec Baldwin.