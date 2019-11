El actor Tom Hanks descubrió que es primo de Fred Rogers, el popular “Mr. Rogers” de la serie de niños de la televisión estadounidense. Hanks interpreta a “Rogers” en la película que está por estrenar, “A Beautiful Day in the Neighborhood”, pero el actor no sabía que eran familia. Según ancestry.com, Hanks y Rogers, son primos sextos con un bisabuelo que emigró de Alemania a Estados Unidos en el sigo XVIII