Toros y gallos, ejes sobre derecho de los animales en México, ¿qué implicaciones tiene?

La Suprema Corte de México determinó que los estados no tienen la facultad para declarar a las peleas de gallos y a las corridas de toros como patrimonio cultural inmaterial. No obstante, la Corte no se pronunció sobre la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos. En el derecho mexicano crece una corriente que busca proclamar a los animales como “seres sintientes” que merecen un trato digno. Carmen Aristegui conversó con el columnista Federico Rubli Kaiser, para hablar de este debate.