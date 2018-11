La legisladora electa por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, enfrenta un problema, según The New York Times. La mujer más joven en llegar a la Cámara de Representantes no sabe si el presupuesto le alcanzará para mudarse a Washington, una de las ciudades más caras de EE.UU., porque ha pasado tres meses sin cobrar. ¿Cómo llegara al lugar de sus sueños?