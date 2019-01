La Casa Blanca calificó de intrascendente el reportaje del diario The New York Times que asegura que el presidente Donald Trump ha expresado varias veces sus deseos de abandonar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El mandatario no ha cesado en criticar a los países miembros y ha dado por buenas las explicaciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando este niega injerencia alguna en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses.