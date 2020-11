El presidente Donald Trump ha dado órdenes de que no se ayude a la transición de gobierno y que sigan trabajando como si hubiera ganado las elecciones. Una situación similar ocurrió en 2000, cuando George W. Bush ganó las elecciones frente a Al Gore. Hasta que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. no suspendió el conteo de votos en Florida, no se pudo «oficializar» el triunfo de Bush, por lo que el republicano solo contó con 36 días de transición en lugar de 72, aproximadamente, como viene siendo tradición. LEE: ANÁLISIS | Trump deja ver que la transición será tan turbulenta como su presidencia