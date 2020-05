Trump dice que no se responsabiliza por ningún aumento de personas que usan desinfectantes de manera inadecuada

Trump dice que no se responsabiliza por mal uso de desinfectantes

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que no se responsabiliza por ningún potencial aumento en reportes de personas que usan desinfectantes de manera inadecuada después de que él sugirió peligrosamente la semana anterior que ingerirlo podría servir como un tratamiento contra el coronavirus. Cuando se le preguntó sobre un presunto aumento durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca, Trump dijo: “No puedo imaginar por qué“. Cuando se le preguntó si asumía alguna responsabilidad por el tema, Trump respondió: “No, no lo hago”. El jueves pasado, Trump sugirió incorrectamente durante una sesión informativa sobre el coronavirus de la Casa Blanca que la ingestión de desinfectantes o la luz del sol podrían posiblemente usarse para tratar a los pacientes con coronavirus. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional estaba discutiendo experimentos en los que desinfectantes como el cloro y el alcohol isopropílico mataban rápidamente el virus en superficies no porosas. Trump luego reflexionó sobre si los desinfectantes podrían usarse para tratar el virus en humanos, preguntando si hay “una forma de hacer algo así, mediante inyección en el interior o casi una limpieza”.