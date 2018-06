Trump: EE.UU. no será campamento de migrantes

En EE.UU. el presidente Donald Trump sigue recibiendo críticas sobre la política de inmigración del gobierno en medio del rechazo que genera la práctica de separar a las familias con niños que intentan ingresar ilegalmente por la frontera con México. Sin embargo, el mensaje de Trump fue más allá: "Estados Unidos no será una instalación para refugiados. No lo será. Mire lo que está sucediendo en Europa. Miren lo que sucede en otros lugares. No podemos permitir que eso suceda en Estados Unidos. No durante mi mandato".