Trump no tiene inmunidad ante un cargo de evasión de impuestos, según un abogado

La polémica por la investigación sobre el pago de impuestos sobre la renta de Donald Trump se reactiva tras la publicación de The New York Times, que devela que el presidente de EE.UU. solo pagó US$ 750 de impuesto federal a la renta en 2016 y 2017. El abogado constitucionalista Rafael Cox Alomar dice que el mandatario no tiene ningún tipo de inmunidad ante delitos de evasión contributiva.