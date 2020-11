Trump acusa a Pfizer y otras farmaceúticas de no evaluar sus vacunas de covid-19 hasta después de la elección

«Durante la campaña se invirtieron millones de dólares en publicidad negativa en mi contra, que por cierto, gané y lo vamos a averiguar. Casi 74 millones de votos. Teníamos a las grandes compañías farmacéuticas en nuestra contra, a los medios de comunicación en nuestra contra, a las grandes compañías tecnológicas en nuestra contra y teníamos también a muchas personas deshonestas en nuestra contra; pero las grandes compañías farmacéuticas pagaron millones y millones de dólares en publicidad, de hecho le eché un vistazo y dije: ¿qué es esto? Nunca había visto nada parecido y les dije, voy a tener que hacer esto. Saben, me eligieron para que haga mi trabajo. Pfizer y otros que estaban muy avanzados en la investigación de sus vacunas. Si no hubiese sido por mí, no se había logrado la vacuna sino en otros 4 años, porque la FDA nunca hubiese podido hacer lo que ellos hicieron. Yo les obligué a que lo hicieran. Y Pfizer y otros decidieron no evaluar los resultados de sus vacunas, en otras palabras, no lanzar sus vacunas hasta después de la elección», dijo el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.