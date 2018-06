Si Donald Trump se zambullera en la historia, ya sabría lo que sus contemporáneos dijeron de ese reyezuelo despótico que fue Luis XIV de Francia, a quien se le atribuye una frase terrible: "El Estado soy yo". Cuando lo dijo ante el Parlamento de París, si es que lo dijo, era un adolescente que no había cumplido los 17. Donald Trump es un hombre de 71 años y este lunes a las 8:35 de la mañana, ha disparado las alarmas de propios y extraños con su tuit: "Tengo el derecho absoluto de indultarme a mí mismo, pero ¿por qué haría algo así si no he hecho nada malo?"