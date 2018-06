Los abogados de inmigración Mayra Joli y Joseph R. Lackey discuten el tema de la polarización en Estados Unidos a raíz del endurecimiento de las políticas inmigratorias con el gobierno de Donald Trump. Lackey subraya que "no hay diferencia" entre esta ola de inmigrantes y aquellas del pasado histórico de EE.UU. Por su parte, Joli dice que "no es que Trump no quiera inmigración" sino que él quiere "inmigración legal".