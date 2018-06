Trump: "EE.UU. no será un campamento de inmigrantes"

El presidente de EE.UU, Donald Trump, acusó a los demócratas por la creciente crisis de separación de niños y sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México, en una conferencia de prensa sobre la política del país. Trump agregó que "Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será una instalación de detención de refugiados, no lo será. Si miras lo que está sucediendo en Europa, si miras lo que sucede en otros lugares, no podemos permitir que eso suceda en los Estados Unidos, no bajo mi supervisión".