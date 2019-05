El senador John McCain parece seguir ocupando un lugar de privilegiado en la lista de los no queridos del presidente Donald Trump. El buque USS John McCain, es un destructor de la marina de guerra que entró en servicio en 1994. La embarcación está siendo reparada en Japón, luego de un accidente con un barco mercante en 2017. El periódico The Wall Street Journal reveló que hubo pedidos por escrito desde la Casa Blanca para que la embarcación no se viera durante la visita que el presidente Trump tenía prevista a otra embarcación. Los detalles en el #CierreDirecto.