El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvieron una reunión bilateral en la que hablaron sobre los avances en la OTAN. Macron aseguró que la OTAN necesita algo nuevo pues hay enemigos comunes y este acuerdo asegura la paz de Europa, “es algo estratégico no tiene que ver con lo que pagamos”. El presidente Trump dijo que su país está “pagando el 4% de un PIB en la OTAN, no es lo correcto, no es justo”, aseguró.