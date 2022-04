El Departamento de Justicia demanda al exjefe de campaña de Trump por no reportar cuentas extranjeras

El Departamento de Justicia de EE.UU. busca US$ 2,9 millones de Paul Manafort —exjefe de la campaña de Donald Trump—, acusándolo de no informar los ingresos de consultoría de fuentes ucranianas que se depositaron en cuentas que presuntamente ordenó abrir en Chipre, San Vicente y las Granadinas y el Reino Unido. La demanda alega que Manafort —quien contrató a un contador para preparar sus declaraciones de impuestos federales— no informó su interés en cuentas extranjeras. Juan Carlos López te trae los detalles.