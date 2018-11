"No nos vaya a atacar, son vidas humanas las que vamos en esta caravana, no somos animales. Tantos niños que van aquí, van miles y no es justo, nosotros no vamos a robar, no vamos a delinquir; vamos a trabajar", dice una migrante hondureña al responder sobre el anuncio de Trump del envío de miles de soldados a la frontera entre México y Estados Unidos. La caravana hace una escala en Juchitán, estado de Oaxaca, en el sur de México. Allí, la Secretaría de Salud dijo a CNN que entre el grupo de migrantes que albergó hay al menos 1.600 niños, muchos con desnutrición, así como varias mujeres embarazadas. Guatemala, El Salvador y Honduras reconocieron en una reunión celebrada en México que el flujo migratorio que se registra desde mediados de octubre es inédito y atípico. La primera caravana que salió de Honduras el 13 de octubre ha llegado a Oaxaca. Las autoridades mexicanas no han informado cuántas personas continúan en la caravana, aunque algunas organizaciones civiles estiman que hay allí unas 5.000 personas que esperan seguir su camino hacia Estados Unidos.